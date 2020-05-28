موقف سيارات يتحول إلى "ساحة لصلاة العيد" فى ألمانيا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودى

تحول ‏موقف خاص للسيارات في ألمانيا إلى ساحة للصلاة في عيد الفطر المبارك مع تحقيق إجراءات التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتقطت وسائل إعلام ألمانيا صورا ولقطات فيديو من أحد مواقف السيارات الخاصة بشركة الأساس العالمية "أيكيا" أثناء تحوله إلى ساحة لصلاة المسلمين في عيد الفطر‎، حيث أظهرت لقطات الفيديو أن الصلين حرصوا على تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب ‏ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".‏



موقف للسيارات يتحول إلى ساحة صلاة في ألمانيا

وتجمع حوالي 800 مسلم في الموقف الخاص بشركة "أيكيا" في مدينة ويتزلار الألمانية، من أجل صلاة العيد، حيث حرص المسلمون الذين تواجدوا في الموقف إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، فضلا عن سجادات الصلاة الخاصة بكل منهم.‏



مسلمون يصلون في موقف للسيارات

وفي وقت سابق، قررت السلطات الألمانية إعادة فتح دور العبادة ضمن إجراءات مشددة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا ‏المستجد.‏

‎ ودشنت الهيئات السياحية في جميع الولايات الفيدرالية الألمانية الـ 16، بوابة جديدة تجمع كل الولايات تحت اسم "اكتشف ألمانيا" "Explore Germany"، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية بالتزامن مع رفع القيود على الحركة الداخلية.



جانب من الصلاة

واتفقت الهيئات السياحية على تطوير تلك البوابة الإلكترونية للترويج المشترك وعرض المعلومات المتعلقة بكافة المناطق السياحية والمدن في ألمانيا من خلال خريطة مركزية للمناطق.

ووضع الموقع فى مقدمته رسالة للزوار تقول "الآن يمكننا التفكير في الإجازة مرة أخرى. دعونا نحقق أفضل النتائج ونضع أهدافًا صغيرة ودقيقة، دعونا نعيد اكتشاف ألمانيا. إنها واحدة من أكثر البلدان السياحية تنوعا ومتعة في العالم. هناك العديد من النصائح وأفكار العطلات من جميع الولايات الفيدرالية الـ 16 هنا. استمتعوا بالقراءة والتخطيط.

وتخطط الحكومة الاتحادية في ألمانيا لرفع تحذير السفر حول العالم للسائحين اعتبارا من 15 يونيو لـ 31 دولة أوروبية (26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كل من بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة في منطقة شنجن ولكن غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.

كل ذلك بشرط سماح تطور حالات الإصابة بفيروس كورونا ووفقا لمعايير تمكين السياحة الأوروبية، إضافة إلى ذلك، وبالنسبة للدول الأخرى خارج منطقة الاتحاد الأوروبي سيتم استبدال تحذير السفر "لكل دولة على حدة" في حالة وجود ضمان لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس ووفقاً لاتفاق منفصل واتباع عدد من المعايير المشتركة، والتي ستتضمن وجوب تطوير "مفاهيم مستدامة" للامتثال لقواعد المسافة ونظافة اليدين وارتداء الأقنعة والتهوية وتعقيم الغرف في الدولة الوجهة السياحية المعنية.

كما يجب أن تحتوي مفاهيم الحماية أيضا على خطط واضحة للتعامل مع حالات المرض في حالة مرض السائحين وكيفية التصرف وإثبات قدرات الاختبار الكافية والحجر الصحي وخيارات العلاج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة الركاب والأفراد في وسائل النقل مثل الطائرات والحافلات السياحية وفقا لورقة وزارة الخارجية الألمانية.