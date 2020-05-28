مقتل 7 جنود أفغان فى هجوم لطالبان على نقطة تفتيش

أعلنت المتحدثة باسم حاكم إقليم "باراون" الأفغانى وحيدة شهكار مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأفغانية وإصابة واحد بجروح، وذلك فى هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت شهكار - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس - إن عناصر حركة "طالبان" هاجمت نقطة التفتيش الأمنية في منطقة "سييجريد" واشتبكت مع قوات الأمن الأفغانية، مضيفة سقوط ضحايا في صفوف قوات الحركة دون الإِشارة إلى عدد محدد.
من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.
مقتل 7 جنود أفغان فى هجوم لطالبان على نقطة تفتيشالخميس، 28 مايو 2020 09:20 ص
الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
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أعلنت المتحدثة باسم حاكم إقليم "باراون" الأفغانى وحيدة شهكار مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأفغانية وإصابة واحد بجروح، وذلك فى هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
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