اليوم السابع
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مقتل أمريكى ثان من ذوى الأصول الإفريقية فى احتجاجات بمنيابوليس

الخميس، 28 مايو 2020 10:23 ص
مقتل أمريكى ثان من ذوى الأصول الإفريقية فى احتجاجات بمنيابوليس الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أسفرت الاحتجات فى مدينة منيابوليس الأمريكية، عن مقتل شخص بالرصاص، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب خلال الاحتجاجات على مقتل رجل أسود على يد الشرطة قبل يومين بطريقة وحشية. 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" اليوم الخميس، فإن صاحب محل تجارى فتح النار على المحتجين وأصاب أحدهم، بعد أن بدأت أعمال سرقة ونهب.

وأضافت المصادر أن المصاب تم نقله إلى المستشفى حيث توفى في وقت لاحق، وتم اعتقال شخص على صلة بالحادث.

وشهدت مدينة منيابوليس الأمريكية، لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، وذلك على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية.

 

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