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روسيا.. ابتكار اختبار جديد لتحديد مرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

الخميس، 28 مايو 2020 10:52 ص
روسيا.. ابتكار اختبار جديد لتحديد مرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ابتكر خبراء المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "مركز غامالي"، منظومة اختبار تكشف مناعة محددة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويفيد موقع EADaily، بأن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، أوضح أنه بمساعدة هذا الاختبار، يمكن تحديد مرحلة المرض عند الإنسان، وكذلك اختيار المتبرعين لبلازما الدم الملائمة له، لعلاجه من "كوفيد-19".

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية إلى أن "خبراء مركز جامالي، ابتكروا منظومة اختبار فريدة لكشف مناعة محددة -الأجسام المضادة في نطاق ربط المستقبلات المعزولة للفيروس، التي تميز مستوى الاستجابة المناعية لمريض محدد. وهذا يسمح ليس فقط بتحديد مرحلة المرض، بل واستخدام هذه النتائج في اختيار المتبرع الملائم لبلازما الدم لعلاج المصاب بـ "كوفيد-19" من بين الأشخاص الذين تعافوا منه".

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤسسات العلمية والصحية الروسية المختلفة بما فيها أكاديمية العلوم، تمكنوا خلال فترة قصيرة من ابتكار عدة منظومات لتشخيص الإصابة بـ "كوفيد-19" بدءًا من تلك المصممة لكشف مسبب المرض عن طريق تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) واختبارات LAMP ، وتنتهي باكتشاف الاستجابة المناعية، مما يسمح بتحديد مرحلة المرض، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.
 
 
 
 

 


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فيروس كورونا

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