اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تعلن صرف رواتب مايو للعاملين بالقطاع الخاص

الخميس، 28 مايو 2020 11:31 ص
البحرين تعلن صرف رواتب مايو للعاملين بالقطاع الخاص عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن الشركات والمؤسسات العاملة فى القطاع الخاص بدأت فعلياً بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم، وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أكد الوزير ان الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأى تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف يتم التبليغ عنها عبر الأرقام الهاتفية أو البريد الإلكتروني المخصصة لهذا الشأن، داعياً جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة

وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  والحكومة، والمتابعة المستمرة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا

وأكد حميدان ان الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً ودعماً متزايداً في ظل هذه الظروف نظراً لما له من دور اقتصادي محوري في مملكة البحرين، مشيراً إلى ان دفع رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يأتي في سياق إظهار هذا الدعم، منوهاً في الوقت ذاته بتعاون أصحاب العمل والتزامهم بصرف أجور البحرينيين العاملين لديهم في الأوقات المحددة


البحرين

القطاع الخاص بالبحرين

كورونا

كورونا فى البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة