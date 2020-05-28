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القبض على متهم حرق جسد امرأة بمادة "التيزاب" بغداد

الخميس، 28 مايو 2020 11:01 ص
القبض على متهم حرق جسد امرأة بمادة "التيزاب" بغداد صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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اعلنت مديرية اجرام بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهم قام بحرق امرأة بمادة "التيزاب" غربي العاصمة العراقية، وبحسب بيان نشرته قناة "السومرية نيوز"  "بعد المناشدة التي وردت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الى وزير الداخلية، حول قيام متهم بمداهمة منزل في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد وحرق وجه امرأة وجسدها بمادة التيزاب والهروب الى جهة مجهولة، تمكن فريق عمل مختص بإشراف مدير مكافحة اجرام بغداد، من إلقاء القبض على هذا المتهم".

 

وأضاف ان "هذه العملية تاتي بعد متابعة مستمرة وجمع المعلومات، حيث نجح فريق العمل بأداء المهمة خلال ثلاث ساعات من بدء الواجب والوصول إلى مكان المتهم الذي كان يختبئ فيه بعد أن كان مجهول الهوية"، مشيرة الى ان "الجهود التي بذلها رجال مكافحة اجرام بغداد تكللت بالتوصل الى المتهم الذي اتخذت بحقه الاجراءات القانونية أصوليا".

 

 


العراق

مادة التيزاب

حرق امراة

بغداد

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