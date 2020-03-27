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أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 
 
 
 
 
 
 

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التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً لتخفيف الضغط ‎

رؤساء الجامعات يدعمون طلاب المدن الجامعية.. رئيس جامعة القاهرة: إعفاء من الرسوم طوال فترة تعليق الدراسة.. ماجد نجم: ترحيل ما دفعوه خلال مارس فور عودة الدراسة.. وكفر الشيخ: لا مصروفات دراسية
 

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