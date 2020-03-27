أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة
التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً لتخفيف الضغط
رؤساء الجامعات يدعمون طلاب المدن الجامعية.. رئيس جامعة القاهرة: إعفاء من الرسوم طوال فترة تعليق الدراسة.. ماجد نجم: ترحيل ما دفعوه خلال مارس فور عودة الدراسة.. وكفر الشيخ: لا مصروفات دراسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة