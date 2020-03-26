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نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف ملابسات وفاة أستاذ بكلية العلوم بكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 08:25 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف ملابسات وفاة أستاذ بكلية العلوم بكورونا الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، ملابسات وفاة أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر فرع القاهرة، محمد محسن بدر الصباح، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، مساء الخميس في مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية، متأثرا بإصابته بكورونا التى اكتشفت قبل أسبوع.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة، ان المتوفى استاذ متفرغ وزوجته أستاذة جامعية بكلية العلوم بالجامعة بفرع البنات وأصيبت أيضا بالفيروس، موضحا أن الاصابة كانت بعد قرار تعليق الدراسة، لذا اتخذت الجامعة قرار بغلق كليتى العلوم بنين وبنات وإعطاء العاملين أجازة "عزل ذاتى" ولم تظهر أى اعراض عليهم.
 
الجدير بالذكر أن القوات المسلحة كانت قامت بحملة تعقيم وتطهير لعدد من المنشأت التابعة للدولة منها جامعة الأزهر، وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، مساء الأربعاء، تسجيل إصابة 54 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 456، بينهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

جامعة الازهر

كلية العلوم

الازهر الشريف

فيروس كورونا

اخبار مصر

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