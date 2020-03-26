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فيديو وصور.. الركاب "يتسطحون" على قطار خط منوف رغم التحذيرات من الاختلاط وكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 06:33 م
فيديو وصور.. الركاب "يتسطحون" على قطار خط منوف رغم التحذيرات من الاختلاط وكورونا قطار خط منوف خلال مروره بمحطة القناطر اليوم
كتب رضا حبيشى

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شهد أحد القطارات العادية بخط القاهرة ـ منوف اليوم تكدس آلاف الركاب داخل أحد القطارات المتوجه من القاهرة في اتجاه منوف، حيث تسطح الركاب جرار القطار وأبواب وشبابيك عرباته رغم التحذيرات من الاختلاط وتفشى فيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن أغلب قطارات السكة الحديد شهدت زحام غير عادى اليوم بسبب الارتباك الشديد الذى شهدته حركة تشغيل القطارات اليوم على كافة خطوط السكة الحديد وإلغاء عدد كبير من القطارات تعدى الـ 50% من إجمالى الرحلات العاملة.

وأضافت المصادر أن عدم إعلان السكة الحديد عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات عن القطارات المتاحة والمستمر تشغيلها أو توعية الركاب بالقطارات أدى إلى تزاحم كبير من الركاب على استقلال أي قطارات أمامهم دون الانتباه للتكدس الكبير داخل العربات.

كانت هيئة السكة الحديد قررت إجراء تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.
 
وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.
 
كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة الواحدة 2.30 لتنتهى رحلته فى المنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال، وشملت الجداول تشغيل 2 قطار فقط من القاهرة لأسوان ومثلهما للأقصر يقومون من القاهرة صباحا ويصلون فى نفس اليوم فيما تتوقف باقى القطارات فى محطات رئيسية وتكمل رحلاتها صباح اليوم التالى حيث يسمح للركاب بالمبيت بها خلال فترة الحظر وتوقفها.
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السكة الحديد

تسطح القطارات

مواعيد القطارات

الزحام بالقطارات

اخبار مصر

اخبار اليوم

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