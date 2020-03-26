المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6.30 مساء

كتب رضا حبيشى

أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة غدا الجمعة والسبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا صحة لما يتردد عن إيقاف حركة المترو، موضحة أن مواعيد المترو تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية.

كانت شركة المترو أعلنت تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من الأربعاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:-

(الخط الأول ) : قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءا ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء

(الخط الثاني ) : يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

( الخط الثالث ) : قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء.



على أن يبدأ التشغيل من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً.



