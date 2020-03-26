اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الخميس، 26 مارس 2020 03:43 م
الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة ويأتى ذلك فى إطار إجراءات مكافحة كورونا. 

 

وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين، وجهت ممن هم فوق الـ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.



وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.



وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التى يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.



وحذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة، وهو ما يسبب نقل العدوى كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض وتابعت: لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .

 


الصحة

فيروس كورونا

العيادات الخارجية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير منظمة الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بالفيروس مثل البالغين.. كورونا هو الوباء الأكبر فى القرن 21.. نستمر فى محاولات الوصول لعلاج.. العالم يواجه نقصا شديدا فى الإمدادات الطبية.. ودعم 68 دولة أفريقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:51 م

100 مليون رسالة عن كورونا أرسلتها منظمة الصحة العالمية والحكومات عبر واتس آب

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 م

الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا

الخميس، 26 مارس 2020 01:11 م

"رائدات الصحة" يواصلن حملات تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى بأسوان

الخميس، 26 مارس 2020 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة