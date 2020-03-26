اليوم السابع
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التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً لتخفيف الضغط

الخميس، 26 مارس 2020 01:15 م
التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً لتخفيف الضغط اجتماع الحكومة اليوم عبر الفيديو كونفرانس
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎

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قالت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، إنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً، لتخفيف الضغط، وتم إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
 
وأضافت الوزيرة أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.
 
وأوضحت القباج أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حالياً تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم
 
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اجتماع الحكومة

الفيديو كونفرانس

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