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الأوقاف: صرف 500 جنيه للأيتام من أبناء العاملين السابقين بالوزارة

الخميس، 26 مارس 2020 05:41 م
الأوقاف: صرف 500 جنيه للأيتام من أبناء العاملين السابقين بالوزارة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مساعدة قدرها خمسمائة جنيه من باب البر للأيتام من أبناء من كانوا يعملون بالأوقاف، بشرط أن يكونوا من الملتحقين بالمدارس أو الجامعات، أو ممن هم دون سن المدرسة , على أن تصرف هذه المساعدات قبل بداية شهر رمضان المبارك .
 
 قالت وزارة الاوقاف فى بيان لها ياتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، واهتماما منها بمساعدة أسر من كانوا يعملون بالوزارة. 
 
وينطبق ذلك على غير المقيدين على قوائم البر بالأوقاف ، أما المقيدون على قوائم البر فيصرفون نفس المبلغ من خلال دفعة المساعدات التي سيتم صرفها لهم قبل رمضان ، بما يعني مراعاة إدارات البر على مستوى الجمهورية لعدم ازدواجية الصرف. 
 
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف ستة ملايين جنيه كدفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ.
 
قالت وزارة الأوقاف، أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة.
 
وقد أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتها الرمضانية الكبرى، والتى ستجرى فى شوال المقبل، حول سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى الاختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.
 
 
 
 
 
 
 
 

وزاره الاوقاف

يوم اليتيم

البر

الايتام

شهر رمضان

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