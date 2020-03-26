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وزير النقل: خطوط المترو الثلاثة لم تشهد أى تكدس اليوم بفضل وعى الشعب

الخميس، 26 مارس 2020 07:30 م
وزير النقل: خطوط المترو الثلاثة لم تشهد أى تكدس اليوم بفضل وعى الشعب وزير النقل خلال جولته
كتب رضا حبيشى

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تفقد وزير النقل كامل الوزير اليوم مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمتابعة حركة القطارات وانتظامها.

وأكدت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الوزير اطمئن على عدم وجود أي تزاحم  ووجود  أماكن خالية بكراسي القطارات، كما اطمئن على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب .

والتقى الوزير عدد من الركاب حيث أشاد  بوعي الشعب المصري  في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل مؤكدا   نه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم وتابع  عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو  على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الوزير الى ان هناك ٣٨ قطار يعمل بالخط الأول  و٢٢ قطار بالخط الثاني  و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة

بعدها توجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس حيث تابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة وقام بتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري.

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