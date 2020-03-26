التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الرقابة على الأسواق حاليًا للتأكد من عدم استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن أى مخالفات يحاول البعض ارتكابها وتثبت صحتها بناءً على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.



وأكدت الوزارة، أن جميع السلع الغذائية متوفرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة فى مختلف المحافظات، بجانب أيضًا توفير الخبز المدعم يوميًا للمواطنين.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن جميع كافة الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغذائية أو المنظفات والمطهرات، حيث جرى تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يجرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة التلاعب فى أسعار السلع الغذائية وكذلك المنتجات المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.



وأوضح الوزير، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناءً على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مطالبا التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.