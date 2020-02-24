باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شركة أمريكية تنتج لقاحا فعالا لمقاومة فيروس كورونا.. الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل فى فرنسا.. تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" بإيران

وكالات الأنباء

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

السراج يغرق في وحل الخيانة ويرسال 4 مليار دولار وديعة بالمركزي التركي

قرر فائز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبي، تحويل 4 مليارات دولار أمريكي نقدًا كوديعة بنكية إلى البنك المركزي التركي.

شركة أمريكية تنتج لقاحا فعالا لمقاومة فيروس كورونا.. فيديو

سلط برنامج "الصباح" على قناة سكاى نيوز، الضوء على ما أعلنت عنه شركة جريفيكس الأمريكية المتخصصة في الهندسة الوراثية عن توصلها للقاح جديد، قد يكون الأول من نوعه لمقاومة "كورونا".

الرئيس الصينى يعترف: أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة

أكد الرئيس الصينى، شي جين بينج، أن أزمة فيروس كورونا فى الصين ما زالت خطيرة ومعقدة، جاء تلك التصريحات بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وزارة الصحة البحرينية: سلامة كافة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة بمملكة البحرين، أنها تضع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا كوفيد 19 أولوية قصوى، وتسعى بالتعاون مع الجميع للحفاظ عليها.

إيران إنترناشيونال: تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" في إيران

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران إنترناشيونال قالت إن هناك تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" في إيران.

رويترز: قوات الأمن العراقية تقتل شخصا وتصيب 7 من المحتجين فى بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية لـ"رويترز"، إن قوات الأمن العراقية، قتلت شخصا وأصابت 7، اليوم الأحد، عندما فتحت النار على محتجين فى بغداد.

الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل فى فرنسا

تمكنت السلطات الفرنسية فى مدينة بوردو، من الإطاحة بـ 4 أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصر تحت التهديد والإكراه لتنفيذ الجرائم.

مستشار الأمن القومي الأمريكى ينفى أى تدخل لروسيا فى انتخابات 2020

نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، الادعاءات حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 لصالح الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يناقض تقارير حول مخاوف يشير إليها مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون في هذا الشأن.

إسرائيل تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كورى جوا خوفا من انتشار كورونا

نشرت قناة سكاى نيوز عربية خبرا عاجلا عن استعداد السلطات الإسرائيلية لترحيل نحو 1600 سائح كوري جوا إلى بلدهم خوفا من انتشار فيروس كورونا.

عاصفة رملية ضخمة تغلق المجال الجوى حول جزر الكنارى الإسبانية

قالت الشركة المشغلة لمطارات جزر الكنارى الإسبانية، إنه تم تحويل مسار جميع الرحلات الجوية القادمة إلى الجزر اليوم الأحد، بعد أن اجتاحت عاصفة رملية ضخمة الأرخبيل وغطت الجزر بستار من التراب البرتقالى اللون وحدت من مستوى الرؤية.

وفاة حالة ثالثة فى إيطاليا إثر الإصابة بفيروس كورونا

لقيت حالة ثالثة مصرعها في إيطاليا؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، عن مسئول الصحة بإقليم (لومبارديا)، جوليو جاليرا، تصريحاته للصحفيين اليوم ، الأحد ، أن الضحية كانت إمرأة مسنة من بلدة (كريما) الواقعة بالقرب من مدينة (ميلانو) الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.