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إسرائيل تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كورى جوا خوفا من انتشار كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:02 م
إسرائيل تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كورى جوا خوفا من انتشار كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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نشرت قناة سكاى نيوز عربية خبرا عاجلا عن استعداد السلطات الإسرائيلية لترحيل نحو 1600 سائح كوري جوا إلى بلدهم خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكان موقع واى نت الإخبارى الإسرائيلى ذكر اليوم الأحد أن إسرائيل ربما تضع نحو 200 زائر من كوريا الجنوبية فى حجر صحى داخل قاعدة عسكرية جنوبى القدس بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

 

ولم يكن لدى المسؤولين الإسرائيليين أى تعليق فورى على التقرير.

 

من ناحية أخرى قال وزير الداخلية ارييه درعى اليوم الأحد إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها.

 

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أعلنت اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.

 

وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.

 

وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحي في العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل في 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم في 16 فبراير.

 

وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.

 

بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل في الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.

 

وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التي نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها في سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها في الحجر الصحي.

 

وفي الوقت نفسه، منعت الحكومة الإسرائيلية الكوريين الجنوبيين من دخول البلاد خوفًا من انتشار الفيروس شديد العدوى.

 

وأبلغت كوريا الجنوبية - حتى الآن - عن 556 إصابة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 4 وفيات من الفيروس الجديد.

 


كورونا

إسرائيل

كوريا

سياح كوريون

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