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الرئيس الصينى يعترف: أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:26 م
الرئيس الصينى يعترف: أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة الرئيس الصيني
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس الصينى، شي جين بينج، أن أزمة فيروس كورونا فى الصين ما زالت خطيرة ومعقدة، جاء تلك التصريحات بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاحد، فى غضون ذلك كشف موقع" CNN " الإخبارى عن وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

 

تم إدخال شيا سيسى، 29 عامًا، إلى المستشفى فى 19 يناير، ثم نُقلت إلى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان مع تدهور حالتها المرضية، فى الساعة 6:30 فى الصباح الباكر من يوم 23 فبراير 2020، توفيت فى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان بعد استنفاد جميع تدابير الإنقاذ.

 

وقال المستشفى فى بيان "نعرب عن تعازينا العميقة لوفاة الطبيبة شيا سيسى المؤسف لعائلتها.

 

وكان هناك غضبا وطنيا فى وقت سابق من هذا الشهر عندما توفى الطبيب لى وين ليانغ، الذى حاول أن يدق ناقوس الخطر حول الفيروس فى الأسابيع الأولى من تفشى المرض فقط لتوبيخه من قبل الشرطة.

 

قال المسؤولون الصينيون، إن أكثر من 3000 من موظفى المستشفى أصيبوا بالفيروس.

 

على صعيد آخر، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن فى خطاب عبر التلفزيون، أنه يرفع حالة التأهب الوطنية إلى أعلى مستوى ممكن بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.

 

أبلغت كوريا الجنوبية عن 556 حالة إصابة بفيروس كورونا، 309 منها مرتبطة بمجموعة شينتشونجى فى دايجو، و5 حالات وفاة.

 

وقال مون فى خطاب له "نحن الآن فى لحظة فاصلة مع فيروس كورنا ، وستكون الأيام القليلة القادمة حرجة للغاية، "نحن بحاجة إلى تحديد الأشخاص المصابين فى أسرع وقت ممكن ومنع انتشار الفيروس.

 

"سترفع الحكومة مستوى التأهب للأزمة فى البلاد إلى أعلى مستوى على النحو الموصى به من قبل خبراء الأمراض المعدية وستقوى نظام الاستجابة الوطنية.

 

من المتوقع أن تظهر معظم نتائج الاختبارات للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فى نهاية الأسبوع.

 

 


الرئيس الصيني

كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

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