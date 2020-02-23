عاصفة رملية ضخمة تغلق المجال الجوى حول جزر الكنارى الإسبانية

رويترز

قالت الشركة المشغلة لمطارات جزر الكنارى الإسبانية، إنه تم تحويل مسار جميع الرحلات الجوية القادمة إلى الجزر اليوم الأحد، بعد أن اجتاحت عاصفة رملية ضخمة الأرخبيل وغطت الجزر بستار من التراب البرتقالى اللون وحدت من مستوى الرؤية.

وقالت متحدثة باسم شركة (إيه.إي.إن.إيه) إن نحو 144 رحلة تأثرت حتى الآن بالعاصفة القادمة من الصحراء الكبرى، وأضافت أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطارات.

وتابعت المتحدثة أن بعض خدمات المغادرة من فيورتيفنتورا و لانزاروت كانت تعمل لكن جميع الرحلات الأخرى القادمة إلى الجزر أو المنطلقة منها تم تحويل مسارها أو ألغيت.

وشاهد صحفي من رويترز فى كناريا الكبرى صفوفا طويلة من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل.

وقالت وزارة النقل على تويتر إن من المتوقع أن يبدأ التحسن في الطقس اعتبارا من الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.

كانت الشركة المسؤولة عن إدارة المطارات الإسبانية علقت كل الرحلات الجوية من وإلى جزر كناريا الكبرى وكل الرحلات من تنريفى مساء السبت بعد أن اجتاحت عاصفة محملة برمال حمراء من الصحراء الكبرى فى أفريقيا الجزر، وقالت متحدثة باسم شركة (إيه.إي.إن.إيه) إنه تم تحويل ما لا يقل عن 19 رحلة جوية إلى كناريا الكبرى لكنها لم تحدد شركات الطيران التى تأثرت بذلك.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية من أن رياحا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة ستجتاح جزر الكنارى حتى يوم الاثنين.

وأعلنت الحكومة المحلية حالة التأهب ونصحت السكان بعدم فتح الأبواب والنوافذ فى أنحاء الأرخبيل.