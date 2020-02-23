سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السراج يغرق في وحل الخيانة ويرسال 4 مليار دولار وديعة بالمركزي التركي

الأحد، 23 فبراير 2020 06:36 م
السراج يغرق في وحل الخيانة ويرسال 4 مليار دولار وديعة بالمركزي التركي السراج واردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر فائز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبي، تحويل  4 مليارات دولار أمريكي نقدًا كوديعة بنكية إلى البنك المركزي التركي.

وقال " رمزي رجب آغا " ، رئيس لجنة أزمة السيولة بالبنك المركزي الليبي ، إن "حكومة الوفاق " حوّلت  " 4 مليارات دولار أمريكي إلى بنك تورينترال " .

وسيضمن هذا الاستثمار تغطية دعم تركيا من حيث المساعدات العسكرية ، والعلاج الطبي لجرحى المسلحين ، وتعويض للشركات التركية بموجب عقودها مع النظام السابق .

وأكد أغا أيضًا بأن هذا التحويل سيكون له تأثير إيجابي على الليرة التركية التي تدهورت أمام الدولار الأمريكي.

وترتبط حكومة السراج ونظام رجب طيب أردوغان بعلاقات مشبوهة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين دون موافقة من البرلمان الليبي من شأنها تمهيد الأجواء لتدخلات تركية عسكرية داخل ليبيا، وهو ما دفع البرلمان إلى اتهام السراج بالخيانة العظمى قبل ما يقرب من شهرين.

 


فائز السراج

تركيا

ليبيا

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. "أردوغان" يعترف بسقوط قتلى من الجيش التركى فى مواجهات مع القوات الليبية.. قتلى وجرحى فى إطلاق نار بلوس انجلوس.. حكومة السراج تطالب بإقامة قاعدة أمريكية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص

حكومة السراج تطلب أمريكا بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

السبت، 22 فبراير 2020 08:08 م

سياسى ليبى: السراج التقى مستشار آبى أحمد ووعده بمليار دولار لبناء سد النهضة

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:59 م

حفتر: مرتزقة أردوغان والسراج مستمرة فى خرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفذ

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة