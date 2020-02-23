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وزارة الصحة البحرينية: سلامة كافة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:23 م
وزارة الصحة البحرينية: سلامة كافة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أكدت وزارة الصحة بمملكة البحرين، أنها تضع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا كوفيد 19 أولوية قصوى، وتسعى بالتعاون مع الجميع للحفاظ عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، من هذا المنطلق تنوه الوزارة بأنها تواصل إجراء الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، والتى أثبتت جميع نتائج الفحوصات سلامتها، حيث جاءت نتائج الفحص كلها سلبية، موضحة بأن الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة تقوم على مدار الساعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير الدولية والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.

وتطمئن الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بأنها تقوم إلى جانب الجهات المعنية بكافة المتطلبات التي يتوجب عليها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ونوهت بأنه وفي إطار هذه الجهود فإنها قامت بإحالة 20 حالة للعزل الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص عدة مواقع للعزل تتوافق مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وتجدد الوزارة التذكير بتعليمات الوقاية و‫المتمثلة في اتباع النظافة العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون باستمرار، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه أعراض مرض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، إضافة إلى تجنب الاتصال غير المحمي مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية، وضرورة الحفاظ على المسافة وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بالأنسجة أو الملابس التي يمكن التخلص منها، وغسل اليدين بعدها للأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة.

يذكر أن مملكة البحرين قد دعت المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين وإيران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، نظراً لتفشى فيروس كورونا بها. وقد حددت المعايير والإجراءات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية التي سيتم اتخاذها مع المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب القانطين في البحرين القادمين من هذه الدول الموبوءة.


البحرين

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فيروس كورونا

اخبار البحرين

صحه البحرين

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