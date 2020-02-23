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الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل فى فرنسا

الأحد، 23 فبراير 2020 08:11 م
الإطاحة بأشخاص أسسوا عصابة من 100 طفل فى فرنسا الشرطه الفرنسية - أرشيفية
وكالات

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تمكنت السلطات الفرنسية فى مدينة بوردو، من الإطاحة بـ 4 أشقاء قاموا بتأسيس شبكة سرقة وسطو تستغل عشرات القصر تحت التهديد والإكراه لتنفيذ الجرائم.

ووفق ما نقلت تقارير صحفية فرنسية نشرها موقع "سبوتنيك"، يقوم الـ 4 أشخاص باستغلال ما بين 50 و100 طفل ينحدرون من دول عربية.

وتخصصت العصابة فى سرقة الأشياء الثمينة من مجوهرات ومبالغ مالية ومركبات وكميات كبيرة من الأدوية، حيث يتم إعطاء الأطفال مواد مخدرة من أجل إذهاب عقلهم وعدم الشعور بأية رهبة خلال تنفيذهم عمليات السطو.

وخلال عملية دهم منزل التشكيل العصابي، صادرت الشرطة عددا كبيرا من الهواتف المحمولة والدراجات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والمجوهرات الذهبية ومركبتين و589 صندوقا من الأدوية وما يزيد على 37 ألف يورو نقدا.

وكشفت السلطات أن العصابة تقوم ببيع المسروقات في السوق السوداء داخل بلد مشكليها الأم، ما يحقق لها أرباحا طائلة.  


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