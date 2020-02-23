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وفاة حالة ثالثة فى إيطاليا إثر الإصابة بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 08:11 م
وفاة حالة ثالثة فى إيطاليا إثر الإصابة بفيروس كورونا تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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لقيت حالة ثالثة مصرعها في إيطاليا؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، عن مسئول الصحة بإقليم (لومبارديا)، جوليو جاليرا، تصريحاته للصحفيين اليوم ، الأحد ، أن الضحية كانت إمرأة مسنة من بلدة (كريما) الواقعة بالقرب من مدينة (ميلانو) الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.

وكان مريضان آخران مسنان قد لقيا مصرعهما شمالي إيطاليا إثر الإصابة بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن اليوم ، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة.

وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".

وأوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" فى البلاد، والتى تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف، بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي

 

 


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