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إيران إنترناشيونال: تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" في إيران

الأحد، 23 فبراير 2020 05:58 م
إيران إنترناشيونال: تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" في إيران كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران إنترناشيونال قالت إن هناك تقارير تتحدث عن 24 حالة وفاة جراء "كورونا" في إيران.  

وكانت تركيا أغلقت معبرا حدوديا مع إيران بسبب حالات فيروس كورونا، التى انتشرت فى طهران، وأعلنت إيران ارتفاع حالات الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وقال متحدث رسمي باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن 8 مواطنين إيرانيين توفوا، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 43، منهم 7 في قم و 4 في طهران و2 في جيلان وشخص في تنكابن.

بدوره دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين إلى تجنب زيارة المراقد الدينية، وأضاف أن الصين كانت مركز انتقال عدوى الفيروس لمدينة قم.

 

وأضاف المسئول الإيراني: وفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات في إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وذكر إن السلطات ستقوم بتوزيع ماسكات طبية مجانية في مدينة قم، ومع انتشار العدوى في المدن الإيرانية، علقت الدراسة في المدارس والجامعات في طهران وعدة مدن آخرى، وأعلنت وزارة الثقافة الإيرانية إلغاء الحفلات وغلق دور السينما، منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، وإلغاء مباريات الدورى الممتاز.

كما أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد، تعليق الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس.

ويعقد البرلمان الإيراني غدا، الإثنين، جلسة مغلقة لمناقشة تفشي فيروس كورونا في البلاد مع وزير الصحة.


ايران

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