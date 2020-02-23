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مستشار الأمن القومي الأمريكى ينفى أى تدخل لروسيا فى انتخابات 2020

الأحد، 23 فبراير 2020 10:35 م
مستشار الأمن القومي الأمريكى ينفى أى تدخل لروسيا فى انتخابات 2020 مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين
أ ش أ

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نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، الادعاءات حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 لصالح الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يناقض تقارير حول مخاوف يشير إليها مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون في هذا الشأن.

وقال أوبراين - في تصريحات نقلتها مجلة (بوليتيكو) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني - "إن مستشار الأمن القومي يحصل على صلاحية وصول جيدة إلى استخباراتنا ، لم أر أي معلومات استخباراتية حول فعل روسيا أي شيء لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف أنه "لن يلعب لعبة واشنطن" ، وأنه لم ير المعلومات أو التحليلات الاستخباراتية التي تدعم ادعاءات وجود تدخل لمساعدة ترامب في حملة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مضيفا " إن دولا مثل روسيا والصين تُحبذ نشر الاضطراب في الانتخابات الأمريكية ، لكن ذلك لا يعني أنها تُفضل مرشحا على آخر".

ولفتت المجلة إلى أن تقارير صحفية نُشرت الأسبوع الماضي ذكرت أن مسؤولين بارزين في الاستخبارات الأمريكية يحذرون لجنة الاستخبارات في الكونجرس من أن روسيا تتدخل في حملة إعادة انتخاب ترامب، كما أن موسكو تتدخل في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية لمساعدة السناتور بيرني ساندرز على الفوز.

ووصف ترامب ، أول أمس الجمعة ، تلك التقارير بأنها كاذبة ، وقال ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) ، "

إن حملة أخرى من التضليل يتم إطلاقها على يد الديمقراطيين في الكونجرس تقول إن روسيا تُفضلني على أي من مرشحي الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا ومازالوا غير قادرين، بعد أسبوعين، على إحصاء أصواتهم في انتخابات ولاية أيوا".

 

 

 


روبرت اوبراين

الانتخابات الرئاسية الامريكية

روسيا

ترامب

الكونجرس

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