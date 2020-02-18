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أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:14 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين منظمة الصحة العالمية
كتب لؤى على

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية منها:

هاني شاكر: طالما قناة مكملين الإرهابية دافعت عن المهرجانات "يبقي إحنا صح"

أحمد حسن: فايلر طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الدوري

"التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا "

الإنتاج الحربى: أنجزنا 237 مشروعا خلال 5 سنوات بتكلفة 25 مليار جنيه

هاشتاج "متحف الشهداء".. دعوة لتخليد ذكرى شهداء مصر فى متحف خاص

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

الصحة العالمية: أرقام الإصابات بـ"كورونا " فى الصين تظهر تراجع الأعداد

صور.. "الطبنجة حلوان" ومعدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي اليوم

 


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ماتش السوبر

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