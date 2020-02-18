أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية منها:

هاني شاكر: طالما قناة مكملين الإرهابية دافعت عن المهرجانات "يبقي إحنا صح"