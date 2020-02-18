أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية منها:
هاني شاكر: طالما قناة مكملين الإرهابية دافعت عن المهرجانات "يبقي إحنا صح"
أحمد حسن: فايلر طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الدوري
"التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا "
الإنتاج الحربى: أنجزنا 237 مشروعا خلال 5 سنوات بتكلفة 25 مليار جنيه
هاشتاج "متحف الشهداء".. دعوة لتخليد ذكرى شهداء مصر فى متحف خاص
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط
الصحة العالمية: أرقام الإصابات بـ"كورونا " فى الصين تظهر تراجع الأعداد
صور.. "الطبنجة حلوان" ومعدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي اليوم
ننشر أول صور للمدرعة المصرية سينا 200
#سفيه_الدوحه_وجزيه_المرتزقه.. وثيقة مسربة تكشف مكافأة تميم لمذيعى الجزيرة
بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر بأبو ظبى
وزيرة الصحة لأطباء الحجر الصحى: فخورة إنى اشتغلت معاكم
الرئيس السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200"
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