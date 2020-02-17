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صور.. "الطبنجة حلوان" ومعدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي اليوم

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:14 م
صور.. "الطبنجة حلوان" ومعدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي اليوم جانب من المصنع
كتب زكى القاضى

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ظهرت العديد من معدات وأسلحة الإنتاج الحربى، والتى تصنع داخل شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى، ومنها " الطبنجة حلوان" وهى المسدس الشهير شعبيا فى أوساط المصريين، بالإضافة للعديد من الذخائر والأسلحة الجديدة التى تنتج فى مصانع الإنتاج الحربى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح اليوم الأثنين مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدان والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

كما أفتتح عدد من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرنس والتى تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) بمساحة700 متر مربع بطاقة إنتاجية(50)ميجاوات سنويًا، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنويًا، ومصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات ( م/999) بمساحة 25.200 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.

كما تم تفقد اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي.

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (1)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (2)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (3)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (4)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (5)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (6)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (7)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (8)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (9)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (10)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (11)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (12)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (13)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (14)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (15)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (16)
 

 

معدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي (17)
 

الطبنجة حلوان

معدات وذخائر

السيسى

الرئيس السيسى

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