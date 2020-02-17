بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر بأبو ظبى

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولى، بعثة النادى الأهلى علي متن طائرة خطوط الاتحاد، إلى الإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى.

وشهدت بعثة الأهلى، حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.

كما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.