هاشتاج "متحف الشهداء".. دعوة لتخليد ذكرى شهداء مصر فى متحف خاص

كتب أحمد عرفة

انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بإنشاء "متحف الشهداء" لتخليد ذكرى الشهداء من المصريين منذ عهد الحضارة الفرعونية وحتى الآن، وتخليد ذكرى المصريين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن أوطانهم منذ قديم الأزل وحتى المعارك التى تشنها مصر ضد الجماعات الإرهابية.

واقترح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فكرة "متحف الشهداء"، هو متحف يرصد التضحيات المصرية العظيمة، ويروى التاريخ المصرى بشكل مختلف، وتاريخ من دفعوا حياتهم ثمنًا لحرية مصر وسيادتها ووحدتها الترابية، تاريخ من تصدوا لكل أشكال الاحتلال، وكذلك إرهابيين من كل الجنسيات.

وطالب رواد السوشيال ميديا بدعم تلك الفكرة، حيث دشنوا هاشتاج "متحف الشهداء"، لدعوة المصريين للمشاركة فى تلك الفكرة والمطالبة بها لتخليد أرواح الشهداء المصريين، وعلق عدد من النشطاء على هذا الهشتاج، قائلين:"الشهيد مش مجرد رقم، الشهيد إنسان عنده أسرة وأصدقاء.. بطل ضحى بحياته عشان يدافع عن مصر وشعبها.. أقل ما يمكن تقديمه للشهداء تكريم يليق بهم، ويُبقيهم أحياء في ذاكرة شعوبهم، متحف للشهداء يوثق بطولاتهم وتضحياتهم، ويضم متعلقاتهم وصوره، ..ادعموا الفكرة، كي لا يكون "منسي" منسيا".

وأضاف النشطاء: "متحف الشهداء اللى استشهد دفاعا عن الوطن، راح وجيبه فيه 100 جنيه.. ناس بتدفع حياتها تمن سيادة وطنها، وناس بتبيع وطنها بكام دولار كل شهر، والمطلوب منك تختار: خندق الوطن أو خندق أعداء الوطن، مضيفين: مصر، وسيناء تحديدا، بحاجة إلى متحف يوثق تضحيات من رووها بدمائهم حفاظا على مصريتها.

وتابعوا: "تكريما لمن ضحوا بحياتهم من أجل الشعب والوطن، ولتعريف الأجيال المقبلة أن الأرض المدفوع ثمنها دما أرض مقدسة، لا يجوز لأحد التفريط فيها".