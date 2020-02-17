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"التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا "

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:54 م
"التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا " وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة ، أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

 

 

 

 
 

 

 


التعليم

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طارق شوقى

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اخبار مصر

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