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وزيرة الصحة لأطباء الحجر الصحى: فخورة إنى اشتغلت معاكم

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 م
وزيرة الصحة لأطباء الحجر الصحى: فخورة إنى اشتغلت معاكم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على إنهاء معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: "من داخل الحجر الصحى، فخورة إنى اشتغلت معاكم، أشكركم نيابةً عن نفسى وعن "مصر" كلها.

وتابعت هالة زايد : شكراً على الملحمة اللى رسمتوها، شكراً على الوطنية والجدعنة واستكملت: " ‏لازم نتجمع من وقت للتانى، نحكى ونسمع، وأتعلم من كل واحد فيكم.. ‏تحياتى ومودتى واعتزازى".

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، صباح الإثنين 17 فبراير، إلى معسكر عزل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، قبل مغادرتهم المقر متجهين إلى منازلهم وعائلاتهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المعسكر 617 شخصًا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن هناك متابعة جيدة لكافة الحالات، حيث شارك في إجلاء المصريين العائدين من الصين أكثر من 450 شخص.

 

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الصحة

الحجر الصحي

مطروح

كورونا

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