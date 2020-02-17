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الصحة العالمية: أرقام الإصابات بـ"كورونا " فى الصين تظهر تراجع الأعداد

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:04 م
الصحة العالمية: أرقام الإصابات بـ"كورونا " فى الصين تظهر تراجع الأعداد منظمة الصحة العالمية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى الصين تظهر تراجع الأعداد، وأشارت المنظمة خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا، إلى أنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسى للتعامل مع فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1771 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 70635حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 70635حالة فى العالم وأدى لوفاة 1771 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.

 


منظمه الصحه العالميه

فيروس كورونا

كورونا

الصين

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