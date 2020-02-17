الرئيس السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200"

كتب زكى القاضى

افتتح منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى" والتابعة لوزارة الانتاج الحربى، والتى تضم عدة منتجات أسلحة وذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، من (البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

وحضر الرئيسي السيسى، احتفالية أقامتها وزارة الإنتاج الحربى بشركة أبو زعبل، كما افتتح أيضا مصنع لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).

وتفقد الرئيس السيسى، اللودر المصرى الجديد long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.