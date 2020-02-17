الإنتاج الحربى: أنجزنا 237 مشروعا خلال 5 سنوات بتكلفة 25 مليار جنيه

كتب محسن البديوى

استعرض الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إنجازات الوزارة منذ يوليو 2014، وذلك خلال افتتاح مصنع "300 الحربى"، بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة فى ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور محمد العصار إن الوزارة تعمل على أعداد خطط لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات مع القوات المسلحة، كما بدأت فى دفع العمل بالمنتجات الحربية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على استغلال الطاقات الفائضة، مضيفًا: "نتعاون مع 65 شركة قطاع خاص مصرية، وفى خلال آخر 5 سنوات، انتهينا من 237 مشروعًا، بالتعاون مع 20 وزارة و10 محافظات، و27 هيئة و12 جامعة، بقيمة 25 مليار جنيه، وقد اكتسبنا ثقة الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ونعمل بمبدأ أرخص الأسعار، السرعة فى التسليم، والجودة العالية".

وأوضح أن المدرعة سيناء 200، تعتبر قصة نجاح، مضيفًا أن المصنع أيضًا صنع الرشاش المتعدد 7.62×51مم، ويجرى الإعداد لمعرض إيديكس 2020.