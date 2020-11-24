أخبار × 24 ساعة..الرئيس يؤكد تطلع مصر للتعاون مع "أورانج" والشركات الفرنسية

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..



السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية