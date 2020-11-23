الخدمة المميزة إلكترونياً عبر تطبيق مطار القاهرة لتسهيل إجراءات الركاب

كتبت رحاب نبيل

أطلقت شركة ميناء القاهرة الجوي إمكانية حجز خدمة "أهلا" المميزة وهي خدمة شاملة مدفوعة الأجر، وتشمل جميع الركاب على جميع خطوط الطيران وفي كل الصالات على مدار اليوم ، وذلك عبر تطبيق مطار القاهرة لتسهيل إجراءات السفر و الوصول، حيث يمكن الآن للمسافرين حجز الخدمة و الدفع إلكترونيا و تحديد عدد مستخدمي الخدمة و موعد استخدامها .

ويتيح التطبيق أيضاً للركاب معرفة مواعيد سفر ووصول الرحلات و الإبلاغ عن الأمتعة المفقودة و التعرف علي الخدمات الموجودة في مطار القاهرة من بنوك أو مطاعم أو شركات سياحية أو حجز السيارات و الفنادق ، كما يقدم التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية معلومات مميزة للركاب عن نقاط الجذب السياحي و الآثار المصرية .

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية ، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة لمطار القاهرة و الخدمات المقدمة من خلاله للركاب و شركات السياحة وغيرهم من المهتمين بخدمات مطار القاهرة ، بالإضافة إلي زيادة رضا الركاب ،حيث يوفر التطبيق و لأول مرة استطلاعات رأي إلكترونية حول إجراءات الجوازات و السفر و استيفاء الامن و سهولة الوصول و إنهاء إجراءات السفر .

يذكر أن خدمة "أهلا" المميزة يوفرها مطار القاهرة الدولى، لتسهيل وإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب الراغبين فى هذه الخدمة، من خلال فريق عمل مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة، وإجادة اللغات، لخدمة المصريين والأشقاء العرب ومختلف الجنسيات برسوم مالية.