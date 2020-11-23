وزير المالية: مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد فى ديسمبر المقبل

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنه يتوقع أن تستلم بلاده الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغة مليار و600 مليون دولار فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المصرى تجاوز توقعات صندوق النقد الدولى.

واعتبر صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان استكمل مناقشات تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 بحث فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.

وقال صندوق النقد الدولى: "قد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوى على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، مضيفًا: "تركز السياسة المالية بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى سيكون هام وضرورى وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى وأيضا استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.