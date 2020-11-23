اليوم السابع
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مصادر: لا صحة لفرض حظر يوم لقاء القمة والوزارات المعنية تتابع تأمين المباراة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:05 م
مصادر: لا صحة لفرض حظر يوم لقاء القمة والوزارات المعنية تتابع تأمين المباراة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت مصادر حكومية ما تردد بشأن فرض حظر شامل يوم مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر 
 
 
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك تكثيف وتواجد أمنى خلال المباراة، ولكن لا صحة لفرض حظر شامل.
 
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة مع الوزارات المعنية الاستعدادات لمباراة القمة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية تتابع الاستعدادات اللازمة للمباراة وتأمينها.

مباراة القمة

الاهلى والزمالك

الرياضة

تامين المباراة

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