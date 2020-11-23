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مستشار رئيس الجمهورية: مصر عاملة حسابها واتصالاتها بشأن لقاحات كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:48 م
مستشار رئيس الجمهورية: مصر عاملة حسابها واتصالاتها بشأن لقاحات كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه سواء اللقاحات الروسية أو الصينية أو أى لقاحات أخرى لكورونا لا يمكن الحديث عن توافرها إلا عندما تنتهى التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة وتنشر عالميا ونصبح لدينا علم بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بـ اللقاح وسلبياته وإيجابياته.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فى تصريحات له، إلى أنه مظلة "الجافى" والمؤسسة العالمية "جوفاكس" الذين يشرفون على إجازة اللقاحات هناك اتفاق معها قوى جدا وعندما تصل هذه اللقاحات لمرحلة التداول تجاريا "هنجيب لقاحات بمصر".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وجود اللقاح ليس الحل السحرى لمواجهة كورونا ولكن الوقاية هى الأساس، قائلا :"اللقاح لوحدة مش كفاية".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قائلا :"مصر عاملة حسابها واتصالاتها بشأن توفير لقاحات كورونا"، لافتا إلى أن اتباع الأساليب الوقائية تحمى من كورونا بنسبة 100%".


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