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الصحة توضح إرشادات التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:05 م
الصحة توضح إرشادات التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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بثت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مجموعة من الإجراءات الهامة الخاصة بالتسوق الآمن، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتباعها من جانب المواطنين، وقد جاء بالفيديو مجموعة من النصائح نرصدها فى السطور التالية:-



1- الحرص الشديد على شراء احتياجات المنزل فى أوقات غير مزدحمة.

2- الحذر الشديد من لمس الوجة أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر.

3- تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت، مع الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

4- ضرورة الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل على عن متر بينك وبين الأشخاص الأخرين.

5- ضرورة استخدام بطاقات الصراف الآلى، إذا أمكن عند الدفع للمشتريات التى نقوم بالحصول عليها من المتاجر المختلفة.

6-   مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

7- الحرص الشديد على غسيل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتى تجف.

8 - يجب الحرص على عدم لمس المنتجات التى لن نقم بشرائها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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الصحة

التسوق الامن

كورونا

التسوق الامن من كورونا

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