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الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ الأربعاء المقبل لمدة 3 أيام

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:54 م
الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ الأربعاء المقبل لمدة 3 أيام خرائط الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
كتب محمود راغب

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى: 

- الأربعاء 25 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

 أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا).

 يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس. 

- الخميس 26 نوفمبر: 

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح 

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) 

يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

- الجمعة 27 نوفمبر: 

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

 أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية.

 وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبار من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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