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جامعة أكسفورد: لقاح "أسترازينيكا" يظهر فاعلية ضد فيروس كورونا بنسبة 90%

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:29 ص
جامعة أكسفورد: لقاح "أسترازينيكا" يظهر فاعلية ضد فيروس كورونا بنسبة 90% لقاح كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.، معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021.

وقال الدكتور أندرو بولارد الخبير فى عدوى الأطفال والمناعة فى جامعة أكسفورد إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التى أجريت فى مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف، لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

 

 

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