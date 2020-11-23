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السكة الحديد: الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية الجديدة تصل فبراير المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:00 ص
السكة الحديد: الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية الجديدة تصل فبراير المقبل جرارات السكة الحديد - صورة أرشيفية
رضا حبيشى

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أكدت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد، أن الدفعة الأخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية - وتضم 10 جرارات - متوقع وصولها فبراير المقبل، حيث وصل حتى الآن 100 جرار على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

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