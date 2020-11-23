لقاح كورونا المصرى يصل مراحله النهائية.. والقومى للبحوث: ننتظر موافقة هيئة الدواء

كتب محسن البديوى

كشف مصدر مسئول بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي، أن اللقاح المصرى لكورونا "covied vacc1"، اقترب من مراحله النهائية، مشيرا إلى أن بدء التجارب الإكلينيكة للقاح على المتبرعين، متوقف على منح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المنتج للقاح.



وذكرـ خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاح المصرى covied vacc1 تجاوز مرحلة البحوث، وأثبت نجاحه فى التجارب على الحيوانات.



وفى وقت سابق، أكد مصدر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي، أن لقاح كورونا المصري آمن تمامًا، حيث سيجري البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، مضيفًا: "فاعليته ونسب نجاحه ستتجاوزت الـ90%".



وأشار إلى أن التجارب السريرية ستجري على 100 متطوع كمرحلة أولى مقسمة لـ5 مجموعة، كل مجموعة عددها 20 متطوعًا، المجموعة الأولى بلا أي تطعيمات، والثانية والثالثة سيتم حقنها بالفاكسين والجرعات، والرابعة ستحصل على فاكسين "بلاسيبوا" – وهمي"، والمجموعة الأخيرة ستحصل على جرعات تنشيطية، مضيفًا:" سيتم متابعتهم على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوما من الجرعة الأولى".