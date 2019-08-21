الرئيسية أخبار عاجلة أخبار× 24 ساعة.. نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:00 ص امتحانات الدبلومات - أرشيفية كتبت آية دعبس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم: التعليم تقرر زيادة درجات 20 ألفا و240 طالبا تظلموا على نتيجة الثانوية العامة إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل وزارة الصحة التأمين الصحى: جميع المواطنين مطالبين بالتسجيل للحصول على الخدمة الطبية الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 70414 حاجاً مصرياً وزارة الزراعة الزراعة تعلن خلو المحافظات من آفة الحشد الخريفية بعد السيطرة على 3 بؤر "حلم طال انتظاره".. مشروع"الصوب" إنقاذ للزراعات المكشوفة من المناخ المتغير.. يخدم المستهلك ويزيد الإنتاج ويقضى على أزمات نقص المعروض.. يدعم التنمية الريفية ويواجه نقص المياه والآفات ويفتح أسواقا تصديرية التعليم العالى التعليم العالى: 115 ألف طالب سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية التعليم العالى: 86500 طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن التضامن غدا عودة حجاج جمعيات الإسكندرية والشرقية من الأراضى المقدسة التموين رسميًا.. 5 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر.. وبدء فحص العروض الفنية غدا.. ومصلحة الدمغة والموازين: زيادة الدفع بالمعدن النفيس إلى السوق بمعدل 55 ألف قطعة يوميا مع تكثيف الحملات الرقابية التموين: زيادة طرح الأسماك الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبه 20% النقل النقل: ننفذ 7 محاور أعلى النيل بتكلفة 9.485 مليار جنيه هيئة الطرق تسابق الزمن لإنهاء تنفيذ محور سمالوط على النيل بالمنيا.. وضع برنامج مضغوط لإنهاء المشروع نهاية ديسمبر المقبل بدلا من يونيو 2020.. العمل الجديد يمتد لـ24 كم بتكلفة 1.45 مليار جنيه ويشمل 43 كوبرى ونفقا القوى العاملة القوى العاملة تعلن استمرار قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج نتيجة الدبلومات الدبلومات الفنية القوى العاملة التامين الصحى وزارة الصحة السكة الحديد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة التعليم تحقق مع ملاحظين بلجنة امتحان دبلومات الفنية لحيازة الطلاب للتليفون السبت، 27 يوليه 2019 03:00 م رئيس قطاع التعليم الفنى يتفقد لجان امتحان دبلومات الدور الثانى السبت، 27 يوليه 2019 09:40 ص 9 دبلومات مهنية تمنحها جامعة القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص تأجيل امتحانات دبلومات "الخط العربى" و"التخصص فى الخط" و"الثانوى الفنى للصم" الأربعاء، 22 مايو 2019 06:43 م تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة الأربعاء، 22 مايو 2019 12:27 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع" تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR" احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش المزيد من Trending Plus
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