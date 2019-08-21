سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار× 24 ساعة.. نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل امتحانات الدبلومات - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

 التعليم:

 

 
 

وزارة الصحة

 

 
 

وزارة الزراعة

 

 
 
 

التعليم العالى

 

 
 

التضامن

 

 
 

التموين

 

 
 

النقل

 

 
 

القوى العاملة

 

 
 

نتيجة الدبلومات

الدبلومات الفنية

القوى العاملة

التامين الصحى

وزارة الصحة

السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تحقق مع ملاحظين بلجنة امتحان دبلومات الفنية لحيازة الطلاب للتليفون

السبت، 27 يوليه 2019 03:00 م

رئيس قطاع التعليم الفنى يتفقد لجان امتحان دبلومات الدور الثانى

السبت، 27 يوليه 2019 09:40 ص

9 دبلومات مهنية تمنحها جامعة القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص

تأجيل امتحانات دبلومات "الخط العربى" و"التخصص فى الخط" و"الثانوى الفنى للصم"

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:43 م

تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة