أخبار× 24 ساعة.. نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

كتبت آية دعبس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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