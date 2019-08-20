إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الحالى 2018،2019، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تشهد المراجعة النهائية للدرجات وكراسات الإجابة وتجميع النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم عقدت امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة العامة من التعليم الفنى، أواخر يوليو الماضى حتى بداية أغسطس الجارى، وتقدم قرابة 30 ألف طالب وطالبة للامتحانات، كما بدأت فى تقدير الدرجات وتصحيح كراسات الامتحان عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.