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الزراعة تعلن خلو المحافظات من آفة الحشد الخريفية بعد السيطرة على 3 بؤر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:17 م
الزراعة تعلن خلو المحافظات من آفة الحشد الخريفية بعد السيطرة على 3 بؤر مكافحة دودة الحشد - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تلقت وزارة الزراعة، تقريرا من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، واللجنة المشكلة حول متابعة آفة دودة الحشد، مؤكدا خلو جميع محافظات الجمهورية من آفة دودة الحشد الخريفية، بخلاف البؤر المحدودة التى ظهرت فى محافظات الأقصر وأسوان وجنوب قنا التى تمت السيطرة عليها.

 وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة دودة الحشد، لـ"اليوم السابع"، إن آخر تقرير تم عرضة على وزارة الزراعة،حول موقف دودة الحش، مؤكدًا خلو محافظات الجمهورية من الآفة ماعدا محافظات قنا والأقصر وأسوان والتى ظهرت بها بؤر وتم السيطرة عليها، موضحا أن هناك متابعة مستمرة لرصد وتتبع الحشرة، وتنفيذ الخطوات الأساسية فى إدارة الدودة والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى.

 وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة المشكلة لإدارة مكافحة دودة الحشد الخريفية لم تتلقى اى بلاغات بظهور "الحشرة " بخلاف البور المحدودة، مشيرا إلى أن هناك حملات استكشافية من باحثى معهد وقاية النباتات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لفحص الحقول بكل محافظة، للتأكد من وجود آفة دودة الحشد الخريفية من عدمه بالزراعات الصيفية، وإبلاغ اللجنة المسئولة بوزارة الزراعة عن الآفة بالنتائج لاتخاذ القرارات، وذلك بالتعاون مع مكتبى منظمة الأغذية والزراعة" الفاو الإقليمى والمحلى بمصر.

ووفقا لتقارير توصف دودة الخريف الجياشة بالقدرة الهائلة على التهام جميع المحاصيل الخضراء بسرعة فائقة، وموطنها الأصلى أمريكا الوسطى والجنوبية، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى غرب أفريقيا فى يناير 2016، وتزحف فى شكل جيوش أو أسراب ضخمة زاحفة على الأرض من محصول إلى آخر، وتطير لأكثر من 100 كيلو فى اليوم، ويعد القطن من عوائلها المفضلة.


دودة الحشد

الإنتاج الزراعى

وقاية النبات

لجنة المبيدات

الافات الزاعية

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