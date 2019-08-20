التعليم العالى: 86500 طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن 86500 طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى : التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار عطا إلى أنه بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات، فلابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة سترسل الكشوف النهائية لطلاب التنسيق وتوزيعهم على كليات الجامعات المختلف إلى الجامعات عقب الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها.