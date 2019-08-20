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التموين: زيادة طرح الأسماك الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبه 20%

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:00 ص
التموين: زيادة طرح الأسماك الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبه 20% صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة بوزارة التموين، عن زيادة طرح كميات الأسماك الطازجة بمنافذ المجمعات التابعة للشركة بمحافظة القاهرة والجيزة بنسبة 20 % لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك مع استمرار تخفيض الأسعار مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه يتم  طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من خلال منافذ الشركات التابعة، بجانب السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات فى الميادين العامة، والأماكن التى لا تتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتوازى أيضًا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، كما وجهت الوزارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار تأمين احتياجات المواطنين من منتجات الأسماك، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.


التموين

المجمعات الاستهلاكية

الأسماك الطازجة بالمجمعات

منافذ المجمعات الاستهلاكية

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