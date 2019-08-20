القوى العاملة تعلن استمرار قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج

كتب محمود راغب

تستمر وزارة القوى العاملة، حتى بعد غد الخميس ، في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بإحدى دول الخليج .

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أن المرتب الأساسى لمهنة جزار دواجن بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصرى بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحى، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر علي حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضحت، أنه يشترط فى المتقدم خبرة مثبته من 3 إلي 4 سنوات في مهنة جزار دواجن ، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.

وتقدم الطلبات حتي بعد غد الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة.